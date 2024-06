Dazn – Accomando: “Hermoso si avvicina, distanza da limare solo su ingaggio”

Il giornalista Orazio Accomando, sui propri canali social, ha parlato della trattativa in corso fra il Napoli e Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid a fine giugno. Ulteriori conferme, dunque, sull’affare avviato da Giovanni Manna per rafforzare il reparto difensivo: “Napoli, su Hermoso la distanza da limare è solo su ingaggio. C’è volontà da parte di tutti di chiudere. Come detto, la trattativa è entrata nella fase decisiva”.

