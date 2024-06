Corriere dello Sport – Lukaku, il Chelsea ha fretta di chiudere e lo svende

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha fretta, deve vendere il giocatore quanto prima e questa situazione potrebbe favorire il club azzurro.

“Il Napoli resta alla finestra e, intanto, non perde di vista Romelu Lukaku. Per lui garantisce Conte. Tra i due c’è un feeling speciale che nei due anni all’Inter si è tradotto in 64 gol da parte del belga e una ricca cessione (con plusvalenza monstre) al Chelsea.

Lukaku sa dell’interesse del Napoli, dunque di Conte, con cui sarebbe felice di tornare a lavorare. La clausola è di 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma potrebbero servirne anche poco più della metà, circa 25, per convincere il Chelsea. Il club inglese ha fretta di fare cassa e Lukaku, contratto in scadenza nel 2026, è tra i giocatori in vetrina”.

