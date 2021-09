Adani attacca Allegri :”Suoi discorsi non portano a niente”

Adani critica Allegri per la sconfitta di Napoli

E’ sempre Adani contro Allegri. L’ex opinionista di Sky, ha criticato duramente Max per l’inizio di stagione e per la sconfitta di Napoli.

Come riportato dal portale “TuttoNapoli“, durante la diretta Twitch “BoboTv”, l’ex opinionista Sky Daniele Adani ha criticato duramente Allegri dopo la prova di Napoli: “Si puó giocare meno bene ma devi provare a vincere. Non si può dire “non ci hanno tirato in porta, lui è andato lì solo per resistere. Serve personalità, gli errori individuali, i giovani, l’analisi di Allegri non porta a costruire e può convincere solo qualcuno messo lì per dirgli bravo, ma non la gente che dice ok andava bene almeno fino a quando vincevamo…”.