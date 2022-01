Adani: “La Juventus al quinto posto è uno scandalo, chi non l’ammette è un servo”

Duro attacco di Daniele Adani a Max Allegri

Daniele Adani, nel corso della trasmissione Bobo Tv, ha nuovamente attaccato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco quanto dichiarato:

“E’ uno scandalo che la Juve sia quinta, è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s’è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta. Perché la Juve non deve lottare per lo Scudetto? L’Inter pure era dietro ed ha rimontato”.

