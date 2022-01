Calciomercato, Giuntoli mette gli occhi su Raspadori del Sassuolo

Calciomercato, Giuntoli segue Raspadori

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è già proiettato al mercato estivo. Il nome nuovo accostato ai partenopei, è quello dell’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“Giacomo Raspadori è uno dei volti nuovi del mercato dei grandi d’Italia, e con la Champions in tasca certi ragionamenti potrà farli anche il Napoli. Sì: piace, lui. È un’idea ambiziosa da coniugare con la concorrenza inevitabile e con le pretese dei dirigenti di un club sano e forte. La chiave è la Champions, un tormentone per qualcuno e un tormento per altri, ma il terzo fallimento consecutivo costringerebbe il club azzurro a un ridimensionamento che andrà ben oltre l’abbattimento del monte ingaggi inaugurato con la cessione fulminea di Manolas e confermato dal divorzio-Insigne. Il suo nome è venuto fuori tra una chiacchierata e l’altra di mercato, ovviamente in ottica estiva. A Champions acquisita e Boga perso, ex primo obiettivo di Giuntoli”.

