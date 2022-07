ADL in arrivo a Dimaro: è solo e non ha nessuna sorpresa per i tifosi

Il presidente azzurro non sarà accompagnato né da Dybala né da Mertens

Nessuno colpo di teatro da parte di Aurelio De Laurentiis. La redazione di Canale Otto riferisce che, per la delusione dei tifosi, il presidente azzurro non presenterà alcuna sorpresa. Il patron è solo, non farà alcun annuncio importante alla stampa.

