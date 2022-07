Mertens-Napoli: è finita, non ci sono più i margini per il rinnovo

Anche l’ultimo pezzo di storia del Napoli sembra destinato a dire addio

Dries Mertens è ai saluti. Questo è quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, la quale scrive: “Bisogna mettersi l’anima in pace, l’avventura napoletana di ‘Ciro’ è finita. Pure l’avventura del belga è infatti ai titoli di coda e lo spiraglio che si era aperto nelle ultime ore per il clamoroso “happy end” si è già chiuso, visto che i margini per il riavvicinamento in extremis tra le parti si sono di fatto azzerati”.

