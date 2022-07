Tuttosport – Napoli, Bremer nel mirino per sostituire Koulibaly.

Il Napoli è intenzionato a provare un colpo in extremis per Bremer. C’è una forte necessità in casa azzurra di trovare l’erede di Koulibaly, e sostituire un profilo come il suo non sarà semplice per Giuntoli. Saranno giorni decisivi per il futuro del difensore, che deve essere ceduto velocemente dal Torino in modo da poter proseguire con gli investimenti per il futuro. A concederselo per il rush finale ci sono Inter, che è già in trattativa con il ragazzo, ed in seguito Juventus e Napoli sullo sfondo.

