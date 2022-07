Corriere dello Sport – Simeone, promesso sposo del Napoli: arriverà dopo l’uscita di Petagna.

Il Napoli studia un colpo importante, si tratta di Giovanni Simeone che è stato bloccato da Giuntoli e il suo arrivo è previsto dopo l’uscita di Petagna:

“Gerard Deulofeu è in freezer, in attesa, e si allena con l’Udinese, ma la priorità è diventata il centravanti da affiancare a Osimhen dopo l’affondo del Monza per Andrea Petagna: e così Giuntoli ha bloccato Simeone. Il Cholito: l’accordo con il giocatore argentino c’è e quello con il Verona sarà perfezionato nel momento in cui uscirà Petagna”.

