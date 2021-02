Adl non vuole esonerare Gattuso, solo in caso si vedrebbe costretto a farlo

Adl vuole evitare l’esonero di Gattuso

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis vorrebbe evitare l’esonero di Gennaro Gattuso ma in caso di un’altra sconfitta potrebbe essere costretto a una decisione che potrebbe andare in quella direzione. Anche perchè ad oggi, ci sarebbe la difficoltà di trovare un sostituto che traghetti la squadra fino al termine della stagione. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“L’unico gradito e disponibile al momento – si legge – sembrerebbe essere Walter Mazzarri, anche se il patron ha il dubbio che il trainer toscano potrebbe non avere il tempo di addestrare la squadra con il suo 3-4-2-1, visto il calendario denso di impegni. Di Rafa Benitez manco a parlarne, né tantomeno a stagione in corso: De Laurentiis lo vorrebbe dal prossimo anno, ma nel ruolo di direttore tecnico che abbia la supervisione anche sul mercato.”

