De Giovanni: “Amare il Napoli non è uno scherzo, con la Juve snodo importante”

De Giovanni sull’amore per il Napoli e la sfida contro la Juventus

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal dove ha parlato dell’amore per il Napoli e della prossima sfida contro la Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non è uno scherzo. Custodiamo un valore importantissimo per questa città e per questo popolo in tutto il mondo e non è giusto dimenticarlo. L’amore per il Napoli non è una cosa da tempo libero ma è una cosa che cambia l’umore dell’intera settimana, a seconda di se si perde e se si vince. Io sono cresciuto a fianco a mio padre che era tifosissimo del Napoli. E’ una cosa genetica. Napoli-Juventus? E’ una sceneggiatura fantastica questa cosa che c’è sempre una sfida contro la Juventus in un momento particolare della stagione del Napoli. Sarà uno snodo importante. Se il Napoli dovesse tirar fuori una prestazione importante, sai che meraviglioso racconto ne verrebbe fuori e come si risolverebbe la stagione del Napoli”.

