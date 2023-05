Corriere del Mezzogiorno – ADL non vuole liberare Giuntoli, ma lui ha già un accordo con le Juve.

Aurelio De Laurentiis si è trovato davanti due situazioni inaspettate. Dopo l’ottima annata del Napoli, Cristiano Giuntoli è pronto ad approdare alla Juventus per vivere nuove esperienze. D’altro canto, però, il patron non è convinto di lasciarlo andare, soprattutto per un club italiano. Il contratto del ds ha validità fino al 2024, dunque la situazione è sempre più complessa.

“De Laurentiis, però, è chiamato a guardare avanti, sciogliendo i nodi relativi all’allenatore e al direttore sportivo. Nel corso di questa settimana dovrebbe esserci l’incontro con Giuntoli, che è legato da un altro anno di contratto col Napoli ma ha un accordo con la Juventus. Il presidente non sembra convinto di liberarlo, lo farebbe solo per un club straniero, la questione è aperta e intricata”.

