Il Mattino – ADL tenta Conte: super ingaggio e 200mln a disposizione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di De Laurentiis per Antonio Conte. L’ex Inter è un pallino fisso per il presidente, che vorrebbe a tutti i costi il “sì” dell’allenatore. L’obiettivo è spazzare via la stagione fallimentare della squadra, difatti il patron avrebbe già avanzato un’offerta allettante: un contratto triennale con ingaggio da quasi 8 milioni all’anno e carta bianca sul mercato. Saranno ben 200 i milioni messi a disposizione anche per lo staff tecnico, con la possibilità assicurata di risoluzione del contratto senza incorrere in penali. Questa è stata la condizione riproposta da ADL, nonostante all’inizio fosse scettico.

Per Conte, il Napoli è la soluzione migliore, considerando che Inter, Roma e Milan non cambieranno panchina, mentre la Juventus ha orientato la sua attenzione nei confronti di Thiago Motta. Intanto trapela che l’ex Tottenham avrebbe messo al primo posto l’Italia come meta lavorativa, e la proposta di ADL non potrà essere ignorata a prescindere. Nel caso in cui il tecnico dovesse definitivamente rifiutare, il Napoli andrebbe dritto su Vincenzo Italiano, o addirittura lo stesso Calzona.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

