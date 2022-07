Affare Kim: intermediari Napoli in Turchia per chiudere. Min-Jae vuole l’azzurro

Affare Kim, intermediari del Napoli in Turchia per chiudere

Affare Kim, per il Napoli il 25enne centrale del Fenerbahce è un obiettivo concreto, scelto per sostituire Kalidou Koulibaly. Secondo quanto afferma l’edizione online di Repubblica, intermediari del club azzurro sono arrivati in Turchia questa mattina per provare a chiudere la trattativa:

“Il Rennes, in tutto ciò, dopo aver pagato la clausola rescissoria del calciatore – 20 milioni di euro – aspettava Kim nel weekend per le visite mediche. Il calciatore però ha scelto il Napoli – pur avendo l’accordo economico con il club francese – adesso toccherà a Aurelio De Laurentiis chiudere l’affare”

