UFFICIALE – Il Napoli annuncia accordo di partnership pluriennale con Sorare: i dettagli

Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con Sorare, piattaforma di fantacalcio e carte collezionabili digitali

UFFICIALE – Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con Sorare, piattaforma di fantacalcio e carte collezionabili. La partnership consentirà al Napoli di accrescere il proprio raggio di azione, coinvolgendo nuovi audience e appassionati: gamer di mercati come America e Asia, nei quali Sorare sta crescendo rapidamente. Tale accordo comporterà anche una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili.

Di seguito le dichiarazioni di Michael Melzer, Head of Business Development of Sorare:

“Questa partnership è un’altra tappa del nostro viaggio che punta a farci diventare un gigante nel settore dell’intrattenimento sportivo. Il Napoli è un club di livello mondiale e nelle sue file hanno militato tra i giocatori più iconici e celebrati della storia del calcio. Il Napoli è sostenuto anche da una tifoseria tra le più calorose e appassionate del mondo del calcio”.

Le dichiarazioni di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli:

“Siamo molto contenti che Sorare diventi uno dei nostri global sponsor: è un passo avanti nella crescita del club, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cerchiamo sempre nuove opportunità per sfruttare al meglio le nuove tecnologie, per migliorare l’esperienza dei tifosi e aiutare i nostri club a interagire meglio con il pubblico internazionale. Questa partnership ha un enorme potenziale e siamo impazienti di lanciare le prime carte in vista dell’inizio della stagione 2022/23”.

Sorare unisce carte collezionabili digitali al mondo dei fantasy sports, per avvicinare gli appassionati al gioco che amano. Sin dalla sua fondazione, nel 2018, l’azienda ha ricevuto un numero elevatissimo di richieste ed ha avuto una crescita rapidissima, superando i 2 milioni di utenti in tutto il mondo e stipulando partnership con 260 organizzazioni sportive. Quest’anno Sorare ha anche stretto il primo accordo di collaborazione al di fuori del calcio, con la Major League Baseball, ha presentato Serena Williams in qualità di consigliera e il fuoriclasse francese Kylian Mbappé come ambasciatore e social impact partner.

Fondata nel 2018, Sorare è stata creata da appassionati di sport per appassionati di sport. Sorare sta trasformando la passione sportiva online, offrendo alla propria comunità un nuovo modo di interagire con i club e i giocatori che amano. Con sedi a Parigi e New York, Sorare è finanziata da una squadra di livello mondiale, che include nomi come Benchmark, Accel, Softbank e calciatori ed ex calciatori del calibro di Kylian Mbappé, Gerard Piqué e Rio Ferdinand. Qui è possibile consultare l’elenco di tutti i club autorizzati su Sorare.

