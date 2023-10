Radio Punto Nuovo – Ag. Ostigard: “In estate interesse di molti club, ma Garcia si è opposto”.

Luca Ariatti, intermediario ed agente di Leo Ostigard, è stato intervistato durante la messa in onda di Punto Nuovo Sport Show: “Ero alla partita ieri, con i suoi familiari. La soddisfazione e la felicità di Leo è stata davvero tanta. E poi segnare in Champions e segnare contro il Real Madrid è una delle cose più belle per un calciatore. Tutta la sua famiglia era al settimo cielo, peccato poi che il risultato abbia penalizzato la serata e fa ancora male.

Conoscendo Leo, è uno che gioca per la squadra e che gioca sempre per vincere. Proprio per questo, so che in lui adesso è più il rammarico che la gioia a prevalere… Detto questo, sono stati 3-4 giorni da incorniciare per lui: gol col Lecce e gol in Champions. E poi la squadra ha ripreso a giocare davvero bene, quindi bisogna essere contenti e fiduciosi. Ora dovranno ricaricare le pile e prepararsi per una gara importantissima come quella contro la Fiorentina.

Il feeling con Garcia? Lo ha confermato lo stesso allenatore, nel corso delle sue interviste. Appena è arrivato a Napoli, ha inserito Leo tra i calciatori incedibili. Noi eravamo stati approcciati da diversi club nel corso dell’ultima estate, in molti avevano mostrato interesse. Leo, però, può scrivere pagine importanti della storia del Napoli: Garcia crede in lui e ha creduto in lui fin da subito, poi il campo dirà tutto. Leo è uno che lavora senza fare proclami e che si fa trovare sempre pronto. Ora lasciamolo lavorare tranquillo”.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano dopo Napoli-Real Madrid: “Resta tanta amarezza”

Napoli-Real Madrid, le parole di Garcia dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Materazzi duro contro Lukaku