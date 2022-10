Ajax, Schreuder: “Napoli? Fino al secondo gol eravamo in partita”

Il tecnico dell’Ajax parla alla vigilia del match di ritorno contro il Napoli

Dopo il 6-1 azzurro all’Amsterdam Arena, l’Ajax incontra di nuovo il Napoli nel ritorno allo Stadio Maradona in scena domani alle 18.45. Alla vigilia della gara di Champions League, il tecnico degli olandesi Alfred Schreuder ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Come motivare la sconfitta per 1-6 contro gli azzurri? Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza. Non è un problema di fragilità, siamo un po’ instabili, ma non si può pensare di avere un livello altissimo tutte le partite. Loro sono forti, ma fino al secondo gol eravamo ancora in partita e ce la saremmo potuta giocare fino alla fine

Assenza di Tadic? Perdiamo un calciatore importante, ma chi lo sostituirà non lo farà rimpiangere. Abbiamo altri giocatori forti”.

Soffriamo molto sui cross, ma prendiamo gol sempre di squadra. Non punterei il dito solo sulla difesa. Noi vogliamo essere sempre dominanti, pressare alto, poi è chiaro dovremo giocare anche bassi, ma avremo l’atteggiamento della prima partita ma con dettagli migliori. Crediamo ancora nella qualificazione, se vinciamo domani al Maradona possiamo ancora passare il turno.

Napoli? Non ci sorprende che sia così competitivo. Se batti così il Liverpool e sei in vetta in Serie A allora sei una squadra forte”.