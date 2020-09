Alaba, obiettivo di Inter e Juve, ha l’accordo con lo United

Alaba è vicino all’accordo con lo United, alla scadenza del contratto con il Bayern

Alaba e il Bayern sono destinati a separarsi. L’austriaco non è intenzionato ad abbassare le pretese sull’ingaggio e il contratto termina a fine stagione. Il difensore, seguito anche da Inter e Juve, è vicino allo United

Una lunga e difficile trattativa per il rinnovo del contratto che sembrerebbe non aver prodotto frutti. Per David Alaba quello iniziato da poco potrebbe essere l’ultimo anno al Bayern Monaco. Sarebbe questa la decisione presa dal terzino, corteggiato anche da Inter e Juventus: come riporta “Calciomercato.it“, il 28enne, in scadenza a fine stagione, avrebbe già comunicato alla società tedesca la volontà di andare via a fine anno.

Ma non è tutto: lo stesso Alaba saprebbe già la prossima destinazione. Infatti, si è parlato di un accordo verbale tra l’austriaco e il Manchester United. Se le indiscrezioni fossero confermate, quindi, niente Serie A per Alaba ma un futuro in Premier League alla corte dei ‘Red Devils’ a partire dalla stagione 2021/2022.

