Milik-Tottenham, ripresi i contatti: gli spurs vogliono il prestito, le ultime

Milik-Tottenham, le ultime da Ciro Venerato

Il giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Milik nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Milik? Intermediario ha ripreso contatti col Tottenham, erano stati sospesi per una questione religiosa, il Tottenham è un club ebraico, dirigenti ebrei e tutto il quartiere ebraico di Londra tifa per gli spurs. Il Tottenham ad oggi vorrebbe per motivi economici e di bilancio prendere il giocatore in prestito, il Napoli dovrebbe allungare di un anno il contratto e poi darlo in prestito al Tottenham. Gli spurs hanno fatto capire che dovranno vendere Kane il prossimo anno, magari al Real Madrid, è un discorso molto aperto e non facile, a meno che nelle ultime ore non possa spuntare qualche altro club, dal Napoli non lo escludono”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello annuncia – 12 positivi al Genoa, tamponi a tappeto anche al Napoli

Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB