Festa Scudetto, ecco com’è stata blindata la città

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla Festa Scudetto che avverrà a Napoli, in particolare sulle misure cautelari che si prenderanno.

In occasione della Festa Scudetto che avrà luogo a breve nel capoluogo campano si starebbero già prendendo le dovute misure cautelari.

Ecco quanto riportato in merito dal Corriere del Mezzogiorno:

“Per questa ragione le forze dell’ordine si preparano a presidiare addirittura 70 varchi cittadini, con 5 poliziotti per ogni postazione: avranno il compito di evitare ingolfamenti nel contro storico. Saranno previsti fumogeni nel centro storico, tavolate con ristoranti a cielo aperto dal Rione Traiano a San Giovanni a Teduccio. Tra auto colorate d’azzurro, bandiere, sagome dei calciatori e carri allegorici, sono già stati preparati anche gli spettacoli pirotecnici con fuochi d’artificio, all’esterno dello stadio Maradona, a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli e in Via Nuova Santa Maria Ogni Bene.”

