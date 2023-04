Napoli-Hojlund, trattiva complicata: alta la richiesta dell’Atalanta

La trattativa relativa all’attaccante Rasmus Hojlund sarebbe complicata per il Napoli a causa dell’alta richiesta dell’Atalanta.

Il Napoli è interessato all’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund, tuttavia la trattativa sarebbe difficile in quanto il club bergamasco avrebbe fatto una richiesta piuttosto alto.

Ecco le parole del giornalista Ciro Venerato ai microfoni di “1 Football Club”, programma in onda sulle frequenze di “1 Station Radio”

“Credo che la situazione che riguarda Rasmus Hojlund non sia percorribile per il Napoli. Se l’Atalanta decidesse di cedere il proprio gioiello, le cifre che richiederà sarebbero ben lontane dai parametri azzurri. Il prezzo di cui parliamo si aggira tra i 60 e 70 milioni. Per quanto riguarda Osimhen, l’unica certezza che abbiamo è che il procuratore del giocatore nigeriano non ha ancora nessun accordo con un club estero. A giungo, poi, potrebbe innescarsi il valzer delle punte, che potrebbe coinvolgere Mbappè, Kane e di conseguenza anche Osimhen.”

