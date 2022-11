Albarella, preparatore atletico: “La sosta farà bene al Napoli”

Eugenio Albarella dice la sua sugli effetti della sosta sul Napoli

Eugenio Albarella, ex preparatore atletico di Zaccheroni con Milan, Juventus, Giappone e Beijing Gouan, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno. Nel suo intervento ha spiegato come secondo lui la sosta sarà un vantaggio per il Napoli.

Queste le sue parole:

“Non sono preoccupato per loro, anzi il periodo di riposo può essere utile. Il Napoli aveva bisogno di staccare dopo un percorso straordinario. Poi c’è l’esperienza di Spalletti che nella sua carriera si è più volte reso protagonista di partenze lanciate. Il 4 gennaio avrà di fatto una nuova partenza da compiere”.

