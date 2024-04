Allenamento Napoli, Kvaratskhelia si allena ancora individualmente

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia continua ad allenarsi individualmente presso il Konami Training Center.

Anche questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno e Khvicha Kvaratskhelia ha continuato ad allenarsi a parte. Il club azzurro sta preparando la gara di campionato contro il Monza, che si terrà il prossimo 7 aprile.

La SSC Napoli ha fatto sapere quanto accaduto questa mattina:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la seduta sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

