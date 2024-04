Il Milan vince 2-1 contro la Fiorentina e allunga sulla Juventus

Il Milan consolida il secondo posto.

Il Milan vince 2-1 al Franchi e si porta a più 6 punti dalla Juventus.

Il Milan parte subito molto forte. Chukwueze, al minuto 8, riceve palla a centro campo, salta secco l’avversario e affonda verso l’area. Arrivato sul fondo serve Giroud la cui conclusione finisce tra le braccia di Terracciano. Al 17′ è ancora il Milan a rendersi pericoloso, Loftus-Cheeck serve Leao sulla fascia. Il portoghese stoppa e cerca sul secondo palo Chukwueze il quale di testa trova l’ottima parata del portiere viola. Al 27′ la Fiorentina prova a reagire. Ikonè serve sulla corsa Belotti. Il gallo arriva in area di rigore e calcia. Maignan non si fa sorprendere e, con un’ottima parata tiene il risultato sullo 0-0. Il primo tempo si conclude col risultato di 0-0. Il Milan rientra dall’intervallo super aggressivo. Al 47′ Chukwueze serve sulla corsa Leao che di prima intenzione serve di tacco Loftus-Cheeck il quale firma, sotto porta, il gol del vantaggio per i rossoneri. La Fiorentina non cede e reagisce subito. Al 50′ Beltran fa da sponda per Duncan che stoppa e da fuori area piazza la palla col mancino alla destra di Maignan trovando il gol dell’1-1 dopo pochi minuti. La partita si fa sempre più frenetica ed al 53′ Leao riceve palla sulla trequarti avversaria e sgasa verso la porta. Arrivato in area il portoghese salta Terracciano e spinge il pallone in rete portando così il Milan sul risultato di 2-1. La Fiorentina prova a reagire al 64′. Duncan serve Belotti fuori area che calcia di prima intenzione trovando però la parata strepitosa di Maignan. La partita termina dopo 5′ di recupero col punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri.

Tabellino

FIORENTINA: Terracciano, Dodo (69′ Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta (88′ Barak), Biraghi, Mandragora, Duncan, Ikonè (88′ Sottil), Beltràn (79′ Nzola), Kouame (69′ Gonzàlez), Belotti

MILAN: Maignan, Calabria, Thiaw (45′ Gabbia), Tomori, Florenzi, Bennacer, Reijnders (63′ Musah), Chukwueze (73′ Pulisic), Loftus-Cheek, Leao (62′ Okafor), Giroud (82′ Jovic)

Maurizio Rasa