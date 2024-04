Il Torino vince contro il Monza 1-0 e sale in classifica

Il Torino vince grazie al gol di Sanabria.

Il Torino batte 1-0 il Monza grazie al rigore trasformato da Tony Sanabria.

La formazione granata ospita all’Olimpico Grande Torino il Monza di Palladino. I Brianzoli non si fanno spaventare dalla trasferta e si rendono pericolosi fin dal 3′ con Colpani. Il flaco parte dalla fascia destra, si accentra e prova la soluzione da fuori area trovando però un attento Milinkovic-Savic che fa suo il pallone. Al 18′ la formazione granata si fa vedere in avanti. Bellanova pesca sulla corsa Ricci che serve Zapata in area. Il colombiano stoppa il pallone e prova la conclusione trovando però l’opposizione fondamentale di Izzo. L’occasione più importante del primo tempo è del Monza al 35′. Colpani scappa alla difesa del Torino e, da fuori area, prova la conclusione sul secondo palo che viene deviata e finisce a centimetri dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. il primo tempo finisce sul punteggio di 0-0. La seconda frazione di gioco riprende con i granata volti all’attacco. Al 52′ Buongiorno, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce di testa trovando l’ottima risposta di Di Gregorio. Pochi minuti dopo è ancora il Toro a rendersi pericoloso in contropiede. Zapata lancia in profondità Okereke, l’attaccante di accentra e prova a piazzarla all’angolino, ma Di Gregorio fa buona guardia e salva il risultato. Al 68′ viene fischiato fallo di rigore a favore del Torino per fallo di Pessina su Ricci. Dal dischetto si presenta Sanabria il quale spiazza Di Gregorio e firma il gol del vantaggio granata. Al 72′ il Toro si ritrova anche in vantaggio numerico, Pessina, ammonito in occasione del rigore, entra in ritardo di nuovo su Ricci e viene espulso dall’arbitro. La formazione di Juric guadagna campo ed al minuto 85′ rischia di segnare anche il gol del 2-0. Zapata da fuori area prova un tiro velenosissimo, ma Di Gregorio risponde con una grandissima parata. La partita finisce 1-0 per il Torino dopo 5′ di recupero.

Tabellino

TORINO: Milinkovic-Savic, Tameze (83′ Lovato), Buongiorno, Rodriguez (83′ Masina), Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro, Vlasic, Okereke (62′ Sanabria), Zapata

MONZA: Di Gregorio, Birindelli (77′ Zerbin), Izzo, Pablo Marì, Akpa Akpro (70′ Caldirola), Carboni A. (56′ Pereira), Colpani (69′ Carboni V.), Gagliardini, Pessina, Maldini (56′ Dany Mota), Djuric)

Maurizio Rasa