La beffa oltre il danno: la protesta contro il razzismo costa cara al Napoli

Il Napoli ha deciso di prendere una posizione netta contro il razzismo, che però potrebbe costare un caro prezzo.

È da ieri che tiene banco la questione relativa al Napoli, che ha deciso di prendere una netta posizione nei confronti del razzismo. Per capire la situazione attuale è necessario fare un passo indietro. Il protagonista da cui è partita Juan Jesus, il difensore brasiliano che durante la sfida contro l’Inter ha avuto un diverbio in campo con il nerazzurro Francesco Acerbi. In tale occasione quest’ultimo gli avrebbe attribuito l’epiteto “nero”, ma in seguito avrebbe negato tale comportamento. Dopo alcuni giorni il Giudice Sportivo ha ascoltato le versioni di entrambi, decidendo alla fine di assolvere il difensore dell’Inter. La conseguenza di tale scelta sarebbe stato proprio il comportamento della squadra nel pomeriggio di ieri. Già nei giorni scorsi la SSC Napoli aveva annunciato attraverso una nota ufficiale di sostenere Juan Jesus, ma anche che avrebbe combattuto il razzismo tramite iniziative private, decidendo quindi di non accodarsi a quelle istituite dalla Lega. A tale comunicato sono seguiti fatti concreti. In occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta i giocatori azzurri si sono inginocchiati in campo durante i minuti in cui è stato trasmesso l’inno della Serie A. Il fine sarebbe stato quell’ di dare uno schiaffo simbolico alla decisione del Giudice Sportivo. Il gesto degli azzurri non è passato assolutamente inosservato, al contrario sembrerebbe essere rimasto più impresso della pesante sconfitta avvenuta in seguito. La squadra di Francesco Calzona ha perso per 0-3, dicendo addio definitivamente ad un posto in Champions League. Allo Stadio Diego Armando Maradona i tifosi hanno contestato l’operato della squadra, ciò nonostante il giorno dopo la gara si è parlato soprattutto della posizione presa dal club.

Napoli, dopo la protesta arriva la beffa

Al Napoli non è bastato perdere pesantemente in casa propria: dopo la gara sarebbe arrivata un’altra cattiva notizia. La SSC Napoli, insieme al Capitano Giovanni Di Lorenzo, potrebbe essere punito con una multa. Questo perché la squadra non si è soltanto inginocchiata, bensì avrebbe anche coperto la scritta “keep racing out” presente sulle proprie maglie. Inoltre Giovanni Di Lorenzo avrebbe coperto la fascia di Capitano con una stringa bianca. Tale scelta, così come riportato dal quotidiano Tuttosport , andrebbe sia contro l’articolo 72 delle Noif (norme organizzative interne) sia contro l’articolo 11 della Lega Serie A. Insomma, dopo la decisione di non punire Francesco Acerbi per l’epiteto rivolto a Juan Jesus la SSC Napoli sarà probabilmente costretta a pagare caro il prezzo della “rivolta silenziosa”. È impossibile dunque non riflettere sulla completa vicenda accaduta: si denunciano di continuo episodi simili al suddetto, ma quando giunge il momento di infliggere una punizione che potrebbe dare cambiare le cose c’è sempre un passo indietro. Al contrario, la punizione potrebbe arrivare nei confronti della parte lesa se osa manifestare il proprio disaccordo anche senza rivolta alcuna. Come si suo dire: oltre al danno la beffa.

Maria Marinelli