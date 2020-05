Boccia: “Ci sono 3 regioni ad alto rischio. La movida è inaccettabile”

“Sulla mobilità interregionale chiedo di avere ancora un po’ di pazienza. Oggi le regioni italiane sono tutte a basso rischio e tre a medio rischio, ma parliamo di dati che abbiamo alle spalle. Spero che la settimana prossima diventino tutte a basso rischio”.

Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a Mattino Cinque. Anche Boccia ha parlato della movida che “non è solo intollerabile, ma rischia di essere un focolaio permanente”.

La movida in questa fase “non è accettabile. So che è faticoso dire ai ragazzi di stare a casa, ma la sicurezza non è un optional ma un obbligo e lo Stato interviene. Bisogna spiegarlo ai giovani che finora sono stati bravissimi”, ha detto il ministro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, 5 milioni di contagi nel mondo: altri 888 morti in Brasile

L’agente di Jorginho strizza l’occhio alla Juve:”Chi non vorrebbe giocarci”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Protezioni sul lavoro: una guida pratica tra guanti e mascherine