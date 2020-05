Coronavirus, attacco alla “movida”: multe fino a 3000 euro

Le immagini della “movida” che da ormai qualche giorno rimbalzano sul web e arrivano da ogni zona d’Italia, con giovani spesso assembrati e senza mascherina, allarmano il governo e le forze dell’ordine. Lo ha detto chiaramente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha spiegato che non è ancora il tempo dei party e della movida, perché la curva dei contagi può ancora risalire. Per cui è necessario controllare le piazze e tutti i luoghi in cui ci si riunisce per l’aperitivo e anche sanzionare, con multe fino a 3000 euro, chi non rispetta i divieti in questa fase.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha inviato una circolare ai questori in cui raccomanda il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio. Gran parte delle pattuglie finora impegnate a effettuare le verifiche delle autocertificazioni si concentreranno in quei luoghi pieni di locali e bar dove ci si incontra per bere, mangiare, o semplicemente chiacchierare. Il primo intervento sarà un invito a rispettare il divieto e a stare distanti, ma se non dovesse sortire effetto scatterà la sanzione da 400 a 3000 euro di multa.

