Calciomercato Napoli, accelerata nella notte per Everton: cifre e dettagli

Prima l’annuncio di Maurizio Pistocchi (“Offerta accettata dal Gremio per 25 milioni”) e ora quello del papà di Everton: “Il Napoli è venuto da lui e ha presentato un progetto”. Due indizi fanno una prova e non c’è da sorprendersi se il presidente del club brasiliano abbia smentito la trattativa, può trattarsi semplicemente di depistaggio, una bugia a fin di bene, per chiudere i riflettori. Funziona così il mercato. Una cosa è certa: il Napoli è seriamente intenzionato a Everton, 24 anni, talento brasiliano del Gremio, ala mancina ma di piede destro, un giocatore fortissimo già pronto per sbarcare in Europa.

Non sono tanti, per lui, 25 milioni di euro, il suo valore attuale. Everton è un imprendibile esterno offensivo, dribbla e fornisce assist ma vede anche la porta, è un giocatore concreto pur avendo ogni peculiarità tipica del mondo carioca. Il Napoli ci sta provando seriamente sapendo di doversi rinforzare in attacco e crede – spera – di poter arrivare fino in fondo nella trattativa per il calciatore che sogna da tempo di sbarcare in Europa e che ora tratta col Napoli. Lo ha detto il papà.

