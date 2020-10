Castellacci, Serie A: “Protocollo anti-covid datato, serve bolla come in NBA”

L’ex medico della nazionale parla dell’attuale situazione Covid-19 nel calcio italiano

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Nel suo intervento si è espresso sul crescente numero di casi di Covid-19 in Italia e dell’effettiva efficacia del protocollo ora in uso.

Queste le sue dichiarazioni:

“Il protocollo sarà sufficiente per continuare a giocare? Il bilancio dei positivi è pesante, il protocollo è datato, risale quando la curva dei contagi era bassa. Leggo che la Reggiana ha 29 positivi al Covid. Chiaramente se si parla di soluzioni, credo ce ne sia una sola: bisogna creare delle bolle reali, come hanno fatto in Nba oppure nel campionato cinese”.

