Napoli-Atalanta, c’è fiducia nel recupero di Koopmeiners

In vista di Napoli-Atalanta il club bergamasco ha fiducia nel recupero del centrocampista Teun Koopmeiners.

Manca un solo al match di campionato tra Napoli ed Atalanta ed Gian Piero Gasperini spera ancora di poter recuperare Teun Koopmeiners.

Se dunque per Charles De Ketelaere non c’è quasi più alcuna speranza di vederlo in campo così non sarebbe per il centrocampista.

D seguito quanto si legge su Tuttomercatoweb:

“L’Atalanta ha fiducia di recuperare Teun Koopmeiners in vista della sfida di domani alle 12.30 con il Napoli, ma oggi è una giornata decisiva. Perché è prevista la rifinitura al centro Bortolotti di Zingonia, con l’olandese che darà prova di avere recuperato – o meno – dall’infortunio patito contro il Napoli con la propria nazionale, durante la partita contro la Scozia. Sin da subito i medici erano stati cautamente ottimisti, pensando fosse solamente una contusione. Gli esami poi avevano evidenziato dei postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. La sua condizione, monitorata giorno per giorno, è arrivata fino a oggi, con un allenamento spezzato come quello del giovedì.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gravina pres. FIGC su Acerbi: “Gli crediamo, chi è in nazionale si esprime con certi valori”

Ag. Juan Jesus contro Gazzetta: “Articolo con gravi inesattezze, deduzioni fantasiose e offensivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bradley Cooper e Gigi Hadid, è proprio amore: ormai non si nascondono più