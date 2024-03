La Gazzetta dello Sport – Non solo Raspadori per sostituire Kvara: occhio a Lindstrom

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile forfait di Kvaratskhelia contro l’Atalanta. La prima soluzione rimane Giacomo Raspadori, per aggiungere un giocatore di qualità e specialista nei calci piazzati. Tuttavia, non si può escludere anche una possibile immissione di Lindstrom. Il danese è in crescita e proprio a sinistra nel tridente, ha dimostrato di avere una spiccata qualità. Il giocatore vuole dimostrare di essere da Napoli e di valere quei 25 milioni spesi in estate.

