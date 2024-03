Acerbi: “La malattia è stata una passeggiata rispetto a ciò”

Francesco Acerbi ha parlato delle sensazioni durante la sua malattia, paragonandole a quelle che ha avuto per lo spiacevole episodio accaduto.

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera in cui ha parlato anche del momento della sua malattia.

Il giocatore a paragonato ciò che ha provato nel corso del suddetto momento con ciò che sta provando adesso, dopo il diverbio con Juan Jesus.

Lei che ha avuto un cancro e una recidiva si è mai sentito discriminato?

Certo, per questo ritengo che se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma che mi urlavano “devi morire”’. In migliaia lo gridavano a me, che sono guarito due volte da un tumore e che sono testimonial dell’Airc”.

È stato più complicato gestire questa vicenda rispetto alla malattia?

“Non c’è paragone, quella in confronto è stata una passeggiata, non ho avuto paura. Invece l’accanimento atroce che ho visto nei miei confronti in questi giorni mi ha ferito. Ho fatto tanto per togliermi l’etichetta che avevo quando ero più giovane e diventare un esempio di costanza e professionalità e ho rischiato di perdere tutto in un attimo”.

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

