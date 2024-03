L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia continua con le sedute di allenamento individuali tra campo e palestra.

Alla vigilia di Napoli-Atalanta Khvicha Kvaratskhelia ha continuato ad allenarsi individualmente. Per la suddetta sfida di campionato la sua presenza resterebbe dunque in dubbio.

La SSC Napoli ha riportato quanto accaduto questa mattina presso il Konami Training Center di Castel Volturno:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo.”

