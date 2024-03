Napoli-Atalanta, Sosa: “Squadra scesa in campo molto male”

L’ex giocatore del Napoli Il Pampa Sosa ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta ai microfoni di “Tele A”.

El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Tele A” dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Di seguito le sue parole:

“C’è tanta tristezza. Il Napoli mi ha sorpreso, è sceso in campo molto male e non ha omaggiato neanche i tifosi che hanno scelto di essere al Maradona in questa giornata. Non ho visto il giusto atteggiamento da parte dei tifosi, purtroppo si parla di ultima spiaggia e poi si reagisce così?“

