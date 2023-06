Allenatore Napoli, c’è stato un contatto tra De Laurentiis e Mancini

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Roberto Mancini.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla scelta del nuovo tecnico del Napoli, in particolare su un contatto che avrebbero avuto Aurelio De Laurentiis e Roberto Mancini.

“Una comunicazione nata dopo «aver sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026». Fermo restando che il contatto c’è stato, al di là delle smentite ufficiali i vertici federali hanno tenuto a ribadire che il Mancio resterà dov’è, considerando la durata del suo rapporto contrattuale, un attimo prima del raduno dell’Italia, andato in scena proprio ieri a Roma in vista della Final Four di Nations League (in programma dal 14 al 18 giugno in Olanda con i padroni di casa, la Croazia e la Spagna, avversaria in semifinale). Nessuna distrazione nei pressi di un appuntamento importante per il nuovo corso della Nazionale, campione d’Europa in carica, fuori dagli ultimi due Mondiali e ora impegnata nelle qualificazioni al prossimo Europeo, guarda caso inaugurate proprio a Napoli con l’Inghilterra.”

