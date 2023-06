Napoli, la proposta di De Laurentiis all’agente di Italiano

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una proposta a Fali Ramadani, agente di Vincenzo Italiano.

Aurelio De Laurentiis continua a valutare attentamente le opzioni per il nuovo tecnico del Napoli e tra i tanti nomi c’è anche quello di Vincenzo Italiano.

Il quotidiano Tuttosport parla di una proposta che il Presidente avrebbe fatto a Fali Ramadani, agente del tecnico che attualmente siede sulla panchina della Fiorentina.

“Comincia oggi il casting per trovare l’erede di Spalletti, anche se il nome di Vincenzo Italiano è quello maggiormente indicato nel rapporto qualità-prezzo di cui De Laurentiis deve continuare a tenere conto anche adesso che la sua squadra ha vinto lo scudetto nonostante abbia quest’anno il quinto monte ingaggi di tutta la serie A. De Laurentiis parla di «tutto il mese di giugno» per individuare il profilo adatto, ma c’è la netta sensazione che dopo la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma mercoledì, verrà data una forte accelerazione nella direzione di Italiano seguito da quel Fali Ramadani, da sempre in rapporti eccellenti con il patron del Napoli. Nei loro colloqui si è parlato anche di un accordo da due anni più l’opzione del terzo per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione, cioè il doppio quanto attualmente percepito dal coach nato a Karlsruhe.”

Fonte foto: Flickr.com

