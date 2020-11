Altri guai per Gattuso: Bakayoko influenzato, in dubbio per domenica

Nuovi problemi per Gennaro Gattuso che sta preparando il big match di domenica sera contro il Milan.

L’allenatore, che dovrà rinunciare a Hysaj e Osimhen, quasi certamente vedrà dare forfait anche a Bakayoko. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista è influenzato. Il calciatore non è positivo al Covid ma, al momento, è a casa in isolamento. La speranza è che recuperi in tempo per giocare contro i rossoneri.

