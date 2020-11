Caso Juve-Napoli – Lepore, ex Procuratore Rep. Napoli: “C’è grande omertà. Calciopoli? Venimmo bloccati…”

Giandomenico Lepore, ex Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per parlare della vicenda Juventus-Napoli con un richiamo su ciò che accadde durante “calciopoli”

Giandomenico Lepore, ex Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

“Ero convinto che il Napoli avrebbe ribaltato la sentenza, già in appello. Soprattutto con Sandulli presidente. E invece, questa è ancora più dura della prima. Il Napoli ha mostrato anche qualche contraddizione, nell’atteggiamento della partita, che però restano in contrasto con la logica più elementare. Perché mai il Napoli non avrebbe dovuto affrontare la Juventus, visto che in questa fase era anche conveniente giocarci contro, considerata la debolezza momentanea…

Calciopoli? Durante le indagini, suggerii al commissario Rossi di cambiare tutto nella FIGC. Lui mi diede ragione e tentò: l’unico risultato, dopo aver riscontrato che le cose non andavano bene, fu che Rossi fu allontanato. Anche oggi c’è grande omertà. Ci accorgemmo delle storture, capitò prima alla Juventus, poi fummo boicottati dall’Espresso ed i telefoni cominciarono a tacere. Tutte le squadre erano, però, monitorate. Dopo la Juve doveva cominciare l’indagine sull’Inter, ma tutto si fermò”.

