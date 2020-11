Napoli, il report dell’allenamento di oggi: problemi per Bakayoko, il centrocampista non si è allenato!

Napoli, il report dell’allenamento di oggi: problemi per Bakayoko. Rientrano Koulibaly ed Elmas dalle nazionali

Napoli, seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno lavorando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Dal sito ufficiale della SSC Napoli si apprende che Llorente e Bakayoko non si sono allenati per un leggero malessere. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly. Il difensore ha lavorato per l’intera seduta col gruppo, il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato.

