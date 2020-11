Calciomercato Napoli – L’Everton mette 11 milioni sul piatto, Ancelotti vuole Milik!

Calciomercato – Arek Milik in Inghilterra, Ancelotti insiste per portarlo all’Everton

Arek Milik è stato messo fuori rosa fin dagli inizi di settembre per le note vicende di mercato che hanno portato ad un contrasto interno con la società e l’allenatore. Per la prossima sessione di mercato invernale, l’attaccante napoletano dovrà trovare una nuova destinazione a tutti i costi, altrimenti la Polonia potrebbe decidere di rinunciare a lui per il prossimo Europeo 2021.

I rumors più insistenti arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano “The Sun” Ancelotti vorrebbe portare Milik all’Everton per avere un’alternativa a Calvert-Lewin. I “Toffees” vorrebbero chiudere la trattativa su una cifra vicina agli 11 milioni di euro.

