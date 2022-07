Alvino: “Dybala? Al Napoli interessa davvero”

Il giornalista rivela un’importante notizia su Paulo Dybala

Carlo Alvino ha parlato di Paulo Dybala nel corso della trasmissione “Radio Gol” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è in Champions e consegnerà una squadra competitiva a Spalletti. Ed è giusto provarci per giocatori importanti. L’interesse per Dybala c’è, nonostante le dichiarazioni di facciata che fanno parte del gioco. ADL a Dimaro? Lui è l’imprevedibilità in persona, ma dovrebbe arrivare tra domani e dopo domani. Nella sua imprevedibilità può starci tutto, anche il colpo di teatro con Mertens”.

