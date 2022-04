Alvino: “Mertens fa ancora la differenza. Ma faccio un appello…”

Rinnovo Mertens, parla Carlo Alvino

Le parole di Alvino su Kiss Kiss Napoli:

“Cosa farà ora il giocatore? Mi aspetto che in questi giorni sia Mertens ad alzare il telefono dimostrando che sul serio ci sia la sua disponibilità. Faccio un appello a Dries di farsi avanti per sapere se la storia della proposta del Napoli che si sente in giro sia davvero vera. Il Napoli ora è ancora più convinto perché sa che questo è un ragazzo ancora integro e che ancora fa la differenza, l’ultima dimostrazione è il gol contro la Fiorentina. Il Napoli non gli fa un omaggio, ma sa che Mertens ancora vale“.