Alvino, morte Maradona: “Cruciani e Mughini? Li possiamo fermare soltanto con l’indifferenza”

Il giornalista parla delle dichiarazioni dei giorni scorsi di Mughini e Cruciani contro Maradona

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle dichiarazioni di Giuseppe Cruciani e Giampiero Mughini contro Maradona e fornendo quella che secondo lui è la soluzione a questo problema.

Ecco le sue parole:

“In tanti mi state chiedendo di commentare le parole di Giuseppe Cruciani, Giampiero Mughini e altri sulla morte di Diego Armando Maradona. Io credo che ci sia un unico modo per fermarli. Non dargli importanza. Se li ascoltate in radio, in televisione oppure in qualsiasi altra parte, girate subito frequenza o canale. Ho vissuto sicuramente momenti migliori di questo. Io, come tutti i veri tifosi del Napoli, sono scosso per la scomparsa del nostro grande Mito. Per questo motivo, per non avere il fegato amaro, invito tutti a non leggere notizie riguardanti Giuseppe Cruciani e gli altri come lui. Li possiamo fermare solo non dandogli ulteriore visibilità. Questo è l’appello che mi sento di rivolgere a quei tifosi che, come me, hanno la morte nel cuore”.

