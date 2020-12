FOTO – La Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo, ha vinto la partita contro il Napoli!

Cristiano Ronaldo è mancato sei volte e la Juventus è riuscita a battere solo la Dinamo Kiev, in Champions League, e…il Napoli, in campionato

Secondo Sky Sport, in un’analisi effettuata per marcare il cammino della Juventus in campionato ed in Champions, i bianconeri hanno vinto solo due partite senza il loro fuoriclasse portoghese. Cristiano Ronaldo è mancato sei volte, come riportato in grafica dall’emittente satellitare, e la sua squadra è riuscita a battere solo la Dinamo Kiev, in Champions League, e…il Napoli in campionato!!! Ricordiamo che l’incontro tra la Juve ed il Napoli non si è mai disputato per la nota vicenda ASL-De Laurentiis.

A questo punto, la domanda è: qualora ci fosse stato CR7 sarebbe cambiato l’esito della sfida mai disputata?

