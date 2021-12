Amin Younes nel mirino del Genoa: ADL lo cederà ad una sola condizione

Il Secolo XIX lancia un’indiscrezione di mercato: il Genoa ha puntato gli occhi su Amin Younes, ancora di proprietà del Napoli, ma ADL lo cederà ad una sola condizione.

Secondo il quotidiano i Grifoni starebbero seriamente pensando ad Amin Younes per la prossima finestra di mercato invernale. L’esterno tedesco, ancora di proprietà del Napoli, è in prestito all’Eintracht Francoforte fino a giugno ma ad oggi è ai margini della rosa. Nei giorni scorsi le voci ipotizzavano di un accordo tra le parti, ma secondo Sky il Napoli non è disposto a cederlo solo per sei mesi, bensì preferirebbe valutare solamente l’opzione di un passaggio definitivo.

