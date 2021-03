Amunike ne è sicuro: Osimhen diventerà più forte di Drogba!

Chi per ragioni anagrafiche ha avuto modo di seguire i mondiali di USA 94, si ricorderà il percorso tortuoso compiuto dalla nostra nazionale – allenata in quell’occasione da Arrigo Sacchi – che ci ha comunque portati a giocarci il titolo contro il Brasile. Grandi difficoltà all’esordio con la sconfitta shock contro l’Irlanda e qualificazione acciuffata con tante difficoltà. Agli ottavi la rivelazione Nigeria fatta di nomi ai più sconosciuti, tra cui Okocha, Oliseh e quell’ Emmanuel Amunike, che se non fosse stato per il divin codino Roby Baggio, col suo gol ci avrebbe condannati a una delle sconfitte più cocenti delle nostre partecipazioni alla massima competizione calcistica per nazionali.

Oggi Amunike fa l’allenatore e lo scopritore di talenti, soprattutto quelli nigeriani, e diciamo che da quelle parti di nuovi prospetti ce ne sono davvero tanti. L’ex attaccante della nazionale nero-verde può essere considerato il vero mentore di Victor Osimhen, avendolo fatto esordire con la maglia della Nigeria durante i mondiali under 17. Oggi il numero 9 del Napoli è una realtà del calcio mondiale, ed è venerato in patria, ma anche a Napoli i tifosi si avvalgono delle indicazioni di VPNoverview per non perdersi le sue performance sul campo anche quando gioca in nazionale. Certo, per il veloce attaccante ex Lille, questa stagione è stata contrassegnata da tanti stop e da scelte personali discutibili, già abbondantemente chiarite e messe alle spalle assieme a Gattuso e all’intera società. La speranza è che nelle gare rimanenti Osimhen riesca a dare il proprio contributo al Napoli nella corsa per un posto in Champions, ma anche alla sua nazionale nei prossimi delicati ti incontri che vedranno la squadra allenata da Gernot Rohr affrontare il Benin e il Lesotho.

I mondiali under 17

Ad ogni modo, l’unica certezza è che il numero 9 partenopeo ha ancora ampi margini di miglioramento, ed è lo stesso Amunike a sottolinearlo.

“Ho avuto modo di allenarlo e lavorarci durante il campionati del mondo under 17, competizione in cui è stato uno dei migliori giocatori nonché capocannoniere con 10 reti” – sottolinea il tecnico -. “Ho cercato di contribuire alla sua crescita e per fargli raggiungere il suo obiettivo, quello di diventare una star del calcio”.



La scelta di Napoli

E l’ex attaccante della nazionale nigeriana non ha neppure dubbi sulla bontà della scelta di Osimhen di approdare in una società come il Napoli. “Giocare in un nuovo campionato e in una delle squadre più forti e più importanti in Italia e con una grande storia, lo farà maturare e accrescerà sicuramente il suo bagaglio di esperienza, oltre che a quello tecnico. Gli servirà del tempo per ambientarsi, ma diventerà uno degli idoli del tifo partenopeo”.



I punti di forza

Quando Amunike entra nel dettaglio delle caratteristiche tecniche dell’attaccante del Napoli, mette ovviamente l’accento sulle sue doti fisiche:”La velocità è senza dubbio la sua arma migliore, ma senza il fiuto per il gol e le capacità di saltare l’uomo, sarebbe uno dei tanti. Deve ancora migliore dal punto di vista tattico, ma le basi sono davvero straordinarie”.



Meglio di Drogba

E arriva anche un paragone che non potrà che far sognare tutti i tifosi del Napoli. “ Viktor è ancora giovanissimo” – sottolinea l’ex nazionale nigeriano – “e deve ancora lavorare tantissimo per diventare davvero un top player, ma sono sicuro che tra qualche anno diventerà più forte di Didier Drogba”.



Vicini all’impresa

Amunike si sofferma infine su quel gol ai mondiali statunitensi che ha portato la Nigeria vicina all’impresa :” Ricorderò quel gol per tutta la vita – ammette – e se Baggio non avesse deciso di ribaltare da solo il risultato, chissà dove saremmo potuti arrivare in quella competizione. Avevamo tanti talenti e venivamo dalla vittoria in Coppa d’Africa. E siamo tornati a casa da Atlanta con l’oro olimpico al collo – sottolinea – siamo comunque riusciti a fare la storia”.