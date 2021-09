Ancelotti sul suo addio al Napoli: “Quando manca la sintonia è meglio separarsi”

Carlo Ancelotti torna a parlare del Napoli

L’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio anch’io sport dove è tornato a parlare del suo periodo azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa non ha funzionato al Napoli? Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere”.

