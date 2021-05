Andrea Collaro, dalla scuola calcio Ciro Caruso alla Serie A

Andrea Collaro, classe 1997, si prepara ad approdare in Seria A direttamente dalla scuola calcio Ciro Caruso.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ciro Caruso si trova a Napoli, in particolare a Quarto Flegreo. Essa è gestita da tre fratelli, che hanno deciso di mandare il terzino Andrea Collaro in prova al Bologna. Andrea Collaro è alto 177 centimetri e durante la sua permanenza a Napoli ha dimostrato di avere una tecnica importante; spesso infatti ha anche giocato tra i ragazzi del 2005. Non è la prima esperienza al nord Italia che il terzino ha la possibilità di fare, egli infatti ha anche fatto una breve esperienza nel Parma.

