Napoli: Spalletti è un vero leader, ha una grande personalità

Il Corriere dello Sport si concentra sull’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli.

Spalletti ed il Napoli sembrano sempre più vicini. L’allenatore di Firenze ha certamente una personalità molto decisa, proprio come un vero leader. Ecco quanto riportato sul quotidiano:

“La squadra gli piaceva a gennaio – e potrà essere a lui gradita anche adesso, nono stante ci sia all’orizzonte la variabile imprevedibile del mercato: ma la struttura portante gli va a genio e quell’abbondanza di talento lo stima sino a spingerlo a rimettersi in gioco per vedere l’effetto che fa ed il programma non prevede rivoluzioni ma una umanissima ritoccata, si direbbe un restyling, che potrebbe sottrargli soltanto una delle stelline che brillano vestite d’azzurro.”

